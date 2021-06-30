И стар и млад на солнцепеке: в городе горняков в Карелии прошла выездная вакцинация

В Костомукше началась выездная вакцинация, которую проводит Межрайонная больница №1.

Как сообщает издание «Новости Костомукши», сегодня, 1 июля, на малой площади у КСЦ «Дружба» началась выездная вакцинация, которую проводит Межрайонная больница № 1. Желающих получить прививку «Гам-КОВИД-Вак» (Спутник V) собралось много.

В очереди стоят, как говорится, и стар и млад. Среди опрошенных большинство прививаются по необходимости — кто-то собирается в отпуск, у других впереди поступление в вуз, третьих обязывают пройти вакцинацию на работе.

В среднем на посещение передвижного медицинского кабинета уходит 7 минут. Человека осматривают, измеряют температуру, давление и делают укол. В течение 15-30 минут после прививки медики рекомендуют находиться поблизости от передвижного кабинета.



«Есть одно неудобство при уличной вакцинации — стоять на солнцепёке не очень комфортно», — отметили участники вакцинации.