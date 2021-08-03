Идеальная разница в возрасте между мужчиной и женщиной: статистика и факты (16+)

До сих пор было принято считать, что более молодой партнер оказывает на спутника жизни положительное влияние психологического и социального характера.

Любовь способна преодолеть любые преграды на своем пути. Однако существует масса внешних факторов, серьезно влияющих на взаимоотношения между супругами. Так, на начальном этапе отношений разница в возрасте играет едва ли не ключевую роль в будущем союза. Рассмотрим основные вариации разницы в возрасте между мужчиной и женщиной в браке.

Одинаковый возраст

Подразумевает партнеров-одногодков или разницу в возрасте до 3 лет в одну из сторон. Кажется, будто это идеальный вариант, ведь у мужчины и женщины будет примерно одинаковая жизненная база, а также пожелания касательно будущего. На деле оказывается, что именно партнеры-одногодки чаще пытаются подстроить супруга под себя, не желая искать компромиссы. Человек «гнет свою линию», считая себя более умным, опытным и т. д. Эксперты журнала intrigue.dating убеждены, что крепкий союз между партнерами одинакового возраста — скорее исключение, чем правило.

Мужчина старше

Психологи утверждают, что для построения идеальных отношений мужчина должен быть на 7-8 лет старше женщины. По статистике, процент разводов среди таких пар составляет всего 13%, в то время как среди остальных возрастных категорий супругов — в два, а то и в три раза больше.

Отдельно стоит отметить рождение детей в парах, где парень старше девушки. Появление первенца не становится для мужчины таким ударом — в более зрелом возрасте он готов к отцовству и осознает всю ответственность, которая ложится на его плечи. Опять же, статистика гласит, что из семей, где муж старше и у супругов есть ребенок, мужья уходят гораздо реже — всего в 9% случаев.

Когда разница в возрасте составляет более 15 лет в пользу мужчины, вероятность построения крепкого союза резко снижается. Такие пары чаще всего образуются из какой-либо выгоды, преимущественно материальной. Женщина использует мужчину в качестве спонсора, при этом нередко заводит партнера на стороне. И здесь тоже есть исключения, когда в парах со внушительной разницей в возрасте царит гармония, уважение и взаимопонимание.

Женщина старше

Пары, в которых женщина старше мужчины, до сих пор вызывают активное общественное осуждение. Мужчина подвергается критике и автоматически обретает статус альфонса. По статистике, такие союзы чаще всего распадаются. Основная причина — мужчине приходится прикладывать уйму усилий для того, чтобы женщина чувствовала себя рядом с ним спокойно и уверенно. В свою очередь женщины, особенно ближе к 40 годам, практически не могут избавиться от мыслей о предательстве молодого и красивого мужа. Статистика гласит, что 77% пар, где женщина на 7 и более лет старше мужчины, распадаются.

Физиологические аспекты

Существует миф, что брак с более молодым партнером продлевает жизнь. Однако датские ученые провели любопытное исследование, которое опровергло это утверждение.

В ходе эксперимента выяснилось: если муж младше жены на 7-9 лет, продолжительность его жизни сокращается на 11%. И чем больше разница в возрасте, тем выше шанс преждевременно уйти из жизни. То же касается и женщин. Те дамы, которые выходят замуж за мужчину на 7-9 лет младше, сокращают продолжительность собственной жизни на 20%.

На практике те пары, где жена старше мужа, нарушают социальные нормы, вследствие чего подвергаются общественному давлению.

Женщины, которые выходят замуж за более молодых мужчин, ощущают себя аутсайдерами. Это значительно увеличивает количество стрессов, которые в итоге могут приобрести хронический характер. Также снижается качество жизни, увеличивается риск развития серьезных сердечно-сосудистых заболеваний.

Но не стоит думать, что брак не выгоден в принципе. Учеными было проведено масса исследований, результаты которых показали: долгосрочные отношения значительно увеличивают продолжительность жизни как мужчин, так и женщин. Однако важно выбирать партнера с оптимальной разницей в возрасте.

Каждый случай индивидуален, и искать партнера, ориентируясь на статистические данные, не стоит. Однако цифры не врут. Самый рациональный вариант как для супруга, так и для супруги — 7-9 лет разницы в возрасте в пользу мужчины.

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