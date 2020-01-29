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Идея парламента Карелии распространить льготную ипотеку на вторичное жилье нашла продолжение в Совете Федерации

Новости. Общество
16:35, 29 Января 2020
фото: © РИА Новости / Сергей Елкин
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Председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов предложил правительству РФ применять на вторичное жилье льготную для многодетных семей, сообщили в пресс-службе Заксобрания Карелии.

Ранее Законодательное Собрание Карелии направляло обращение в адрес заместителя Министра финансов России с предложением дать право молодым семьям, имеющим двух и более детей, покупать квартиры на вторичном рынке жилья на условиях льготной ипотеки. Кроме того, депутаты предложили предоставить такую возможность семьям, в которых появились вторые и последующие дети с 2017 года. Авторами инициативы выступили председатель парламента республики Элиссан Шандалович и Первый вице-спикер Законодательного Собрания Ольга Шмаеник.

Сейчас сниженной ставкой по ипотечному кредиту могут воспользоваться семьи, в которых с 2018 года появился второй или третий ребенок, только при приобретении недвижимости на первичном рынке.

"Инициатива разработана в ответ на многочисленные обращения жителей нашей республики, – сказал ранее Элиссан Шандалович. – В небольших городах и на селе новое жилье практически не строится. Молодые семьи фактически лишены возможности взять или рефинансировать ипотеку под сниженный процент и решить свои жилищные проблемы".

Как подчеркнула Ольга Шмаеник, введение льготной ипотеки на вторичном рынке жилья в том числе позволит решать ключевые задачи, которые стоят в рамках послания президента России и нацпроекта "Демография". Сегодня наличие собственного жилья зачастую становится важным условием для принятия семьей решения о рождении детей.

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