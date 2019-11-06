11:54, 06 Ноября 2019
Идейные разногласия не должны парализовать работу властей, считают в прокуратуре Карелии
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Идеологические и другие разногласия среди депутатов не могут быть оправданием для срыва работы органов местного самоуправления, попытки бойкота прокуратура расценивает как нарушение закона.
Об этом заявила представитель прокуратуры Карелии в парламенте Алла Суханова на сегодняшнем заседании комитета по госустройству и местному самоуправлению. Комитет рассматривал законопроект о роспуске Сортавальского городского совета, внесенный главой республики Артуром Парфенчиковым.
Губернатор предложил распустить Сортавальский городской совет на основании решения суда из-за того, что местные депутаты три месяца бойкотировали работу Совета.
Как на это отреагировали в прокуратуре, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".
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