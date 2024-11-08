«Идите вы в бухгалтерию…»: в музее «Кижи» открылась специальная выставка

Музей «Кижи» подготовил специальную выставку, приуроченную ко Международному дню бухгалтерии.

В преддверии Международного дня бухгалтерии, который отмечается 10 ноября, музей «Кижи» подготовил специальную выставку, посвященную истории этой профессии. Название экспозиции — цитата из популярного фильма.

Как сообщили на странице музея, посетители выставки смогут увидеть музейные предметы из фондохранилища, которые расскажут об эволюции бухгалтерского учета.

Кроме того, музей «Кижи» пригласил организации поздравить своих бухгалтеров оригинальным подарком — совместным посещением выставки в фондохранилище. Участники смогут оставить свою подпись и название организации в специальном Своде карельских бухгалтеров, который будет храниться в фондах музея.

Запись на экскурсию доступна 8 ноября (в преддверии Дня бухгалтерии) и с 11 по 30 ноября. Записаться можно по телефону: 799-866, +7 (-921)-527-44-50 (группа до 12 человек).

Выставка расположена по адресу: площадь Кирова, 10 (красно-кирпичное здание направо от Музыкального театра).