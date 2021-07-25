«Игнорируется буква «ё»: почему отклоняются заявления о выплатах на детей в Карелии

Отделение Пенсионного фонда в Карелии подготовило разъяснения, почему родители школьников, написавшие заявления на единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей, получают отказы.

«Основные причины отказов — ошибки при заполнении заявлений на портале Госуслуг. Мамы или папы неверно указывают номер актовой записи, даты рождения ребенка, ошибаются в написании СНИЛСа, и еще, как ни странно в написании имени, отчества, фамилии. К примеру, пишут Алексеевич, Александрович с мягким знаком. Или игнорируется буква ё, и краткое», — пояснили в ОПФР.

Кроме того, отказы получают граждане, лишенные родительских прав. По закону он не имеет права на получение этой выплаты.

Как часто жители Карелии получают отказы, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».