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«Игнорируется буква «ё»: почему отклоняются заявления о выплатах на детей в Карелии

Новости. Общество
11:25, 26 Июля 2021
фото: © Fascinadora/Shutterstock/FOTODOM

Отделение Пенсионного фонда в Карелии подготовило разъяснения, почему родители школьников, написавшие заявления на единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей, получают отказы.

«Основные причины отказов — ошибки при заполнении заявлений на портале Госуслуг. Мамы или папы неверно указывают номер актовой записи, даты рождения ребенка, ошибаются в написании СНИЛСа, и еще, как ни странно в написании имени, отчества, фамилии. К примеру, пишут Алексеевич, Александрович с мягким знаком.  Или игнорируется буква ё, и краткое», — пояснили в ОПФР.

Кроме того, отказы получают граждане, лишенные родительских прав. По закону он не имеет права на получение этой выплаты.

Как часто жители Карелии получают отказы, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
юнипер95
2021-07-26 12:48:35
любой предлог, лишь бы у народа ненависть вызвать. Чинуши абсолютно ..... элемент.
Честный пионер
2021-07-26 12:28:26
Страна прлуграммотных, образования то нет у молодых мам и пап, просто ЕГЭ- шники, т.е. тесты могут только сдавать....да анализы ..
театральный критик
2021-07-26 11:37:35
Грёбаный экибастуз.. (с) :)
кир
2021-07-26 11:35:33
Не морочьте голову ихними делами.
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