890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
На ж/д вокзале Петрозаводска проверяют пассажиров, прибывших из регионов с неблагополучной обстановкой по Covid-19 (ФОТО)
Сегодня 06:40
Автобусы и троллейбусы в Карелии не будут ездить до конца майских праздников 14
29.04.2020 19:37
В больнице на севере Карелии выписывают пациентов из-за возможной угрозы заражения коронавирусом 3
29.04.2020 16:38
Глава Карелии продлил жесткий карантинный режим в республике (СРОЧНО) 21
29.04.2020 19:30
В России за сутки более 100 человек умерли от Covid-19 2
29.04.2020 11:24
Не ночующие в общежитии студенты ПетрГУ лишатся своего койко-места 9
29.04.2020 13:58
Мертвого человека достали из Онежского озера в Петрозаводске 1
29.04.2020 18:29
Жительница Карелии дважды заплатила за детскую коляску 1
29.04.2020 18:20

Игорь Бутман рассказал о любви к рыбалке в Карелии

Новости. Общество
09:53, 30 Апреля 2020
фото: © паблик вконтакте "Игорь Бутман (Igor Butman)"/vk.com/igorbutman_official
Загрузка...

Один из ведущих джазовых саксофонистов России в интервью упомянул Карелию.

Игорь Бутман в интервью "РИА Новости" рассказал о своих путешествиях и любимых местах.

"Люблю охотиться на птицу в лесах Тверской области, ловить рыбу в озерах Костомукши в Карелии, лежать на пляже в знакомом с детства Геленджике. Очень запомнились сопки Сахалина, купания в горячих источниках на Камчатке", – рассказал Бутман.

Напомним, в июле 2019 года Игорь Бутман приезжал в Карелию на Международный фестиваль искусств с участием известных музыкантов и фокусников.
 

 
Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
новый
2020-04-30 09:58:36
Это которого из Америки пнули ? Нафиг не нужен. Своих трубадуров с балалаечниками в избытке. Охотничек, блин.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
26.04.2020, 11:47
Запутавшемуся на дороге в Карелии водителю фуры грозит лишение прав
28.04.2020, 10:42
В Мурманской области коронавирус диагностировали более чем у тысячи человек
25.04.2020, 10:49
В Карелии очаги COVID-19 выявлены в девяти семьях
27.04.2020, 09:45
Шесть новых случаев заболевания коронавирусом выявлено в Карелии
26.04.2020, 09:11
За сутки в Карелии у 12 человек выявили коронавирус
29.04.2020, 06:40
Власти Карелии опубликовали расширенную онлайн-карту заболевших коронавирусом

Чтиво

29.04.2020 12:47
Без политики
Сдать анализ на коронавирус в Петрозаводске теперь может любой желающий
Для забора анализа "Клиники на Чайкиной" ввели в эксплуатацию изолированный бокс с отдельным входом с улицы, чтобы соблюсти все необходимые меры безопасности, в том числе, исключить возможные контакты пациентов между собой.
Ипотека сегодняшнего дня: новые реалии и новые условия
29.04.2020 09:00
Эхо Сандармоха? 14
21.04.2020 16:07
архив чтиво

Медиа

Александро-Невский собор в период пандемии коронавируса
13.04.2020 10:15
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»