Игорь Бутман рассказал о любви к рыбалке в Карелии

Игорь Бутман в интервью "РИА Новости" рассказал о своих путешествиях и любимых местах.

"Люблю охотиться на птицу в лесах Тверской области, ловить рыбу в озерах Костомукши в Карелии, лежать на пляже в знакомом с детства Геленджике. Очень запомнились сопки Сахалина, купания в горячих источниках на Камчатке", – рассказал Бутман.

Напомним, в июле 2019 года Игорь Бутман приезжал в Карелию на Международный фестиваль искусств с участием известных музыкантов и фокусников.

