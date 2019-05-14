На фестиваль искусств в Карелию приедет Игорь Бутман

Международный фестиваль искусств с участием известных музыкантов и фокусников пройдет в Костомукше с 9 по 12 июля, сообщили в правительстве Карелии.

В городе пройдет космический перфоманс от уличного театра "Пэжо Art Group" (Санкт-Петербург). Затем фестиваль переместится на главную площадку – в культурно-спортивный центр "Дружба". Здесь выступят братья Сафроновы с иллюзионным шоу "15 лет магии".

10 июля фестиваль продолжится вечером классической музыки. В первом отделении выступит один из самых заметных пианистов России, лауреат конкурса им. П.И. Чайковского Алексей Чернов, во втором Государственный струнный квартет имени М.И. Глинки под руководством Олега Смирнова исполнит произведения русской и зарубежной классики.

Ансамбль мелодических ударных инструментов Marimba Mix выйдет на сцену 11 июля. Новое нестандартное звучание знакомым мелодиям подарят такие инструменты как маримба, ксилофон, колокольчики и вибрафон.

Закроет фестиваль народный артист России Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр. В этом году коллектив отмечает 20-летие. В нем играют одни из лучших джазовых музыкантов страны.