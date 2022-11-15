Игорь Зубарев: «Динамовцам не нужно объяснять, что такое патриотизм, честь и долг»

Сенатор от Карелии принял участие в открытии Физкультурно-оздоровительного комплекса «Динамо» в Петрозаводске.

Сенатор Игорь Зубарев принял сегодня, 13 декабря, участие в торжественной церемонии открытия многофункционального Физкультурно-оздоровительного комплекса «Динамо». В ходе мероприятия он передал председателю Карельского регионального общественно-государственного объединения всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо» Сергею Мочалову памятную табличку для установки на камень, в который вмонтировала капсула с текстом для потомков. Капсула была установлена два года назад на месте тогда еще будущего ФОКа и бывшего стадиона «Динамо», разрушенного 90-е годы. Ее вскроют в 2075 году.

«Через 53 года, в 2075 году, потомки должны знать славную историю „Динамо“. Но для меня это не просто слова, а моя личная история. Как и многие жители Петрозаводска, я занимался спортом на стадионе, который здесь был. Будучи студентом Петрозаводского государственного университета, вместе однокурсниками переодевался на деревянных трибунах перед занятиями по физкультуре, сдавал нормативы. А сегодня благодаря строительству ФОКа бывший стадион получил новую жизнь», — отметил сенатор Игорь Зубарев.

Новый ФОК, построенный к предстоящему в 2023 году 100-летию «Динамо», уже сегодня готов принимать юных и взрослых спортсменов. По мнению парламентария, важно, что новый спортобъект будет доступен для всех. Сюда смогут ходить сотрудники правоохранительных органов, дети и обычные горожане, желающие заниматься спортом.

«Кто-то из правоохранителей приведет сюда своих детей. И возможно, они в последствии пойдут по стопам своих родителей. Семейные династии всегда были примером сохранения и преемственности традиций, уважительного отношения к выбранной профессии. В наше непростое время эта традиция уходящей эпохи стала забываться и ее нужно возрождать. Но не менее важно возрождать традиции „Динамо“ и по патриотическому воспитанию молодежи. Уверен, что в стенах этого спорткомплекса некоторые ребята решат связать свою жизнь с профессиональным спортом и станут звездами мирового уровня. Конечно, далеко не все поднимутся на олимп большого спорта, но то, что все ребята, которые придут сюда, станут настоящими людьми, это абсолютно точно. Динамовцам не нужно объяснять, что такое патриотизм, честь и долг», — считает Игорь Зубарев.

Ранее сообщалось, многофункциональный Физкультурно-оздоровительный комплекс «Динамо», расположившийся на пересечении Суоярвского шоссе и улицы Халтурина, открыл свои двери перед первыми посетителями.