Игорь Зубарев: "Карелия взята под особый контроль Минфина России"

Член Совета Федерации от Карелии Игорь Зубарев прокомментировал визит министра финансов РФ Антона Силуанова в Карелию.

По мнению сенатора, приезд министра финансов России Антона Силуанова в Карелию сегодня неслучаен. Республика находится под особым контролем Минфина РФ. Регион попал в число девяти субъектов федерации, нуждающихся в дополнительной финансовой помощи, после парламентских слушаний, посвященных проекту федерального бюджета на ближайшие три года.

На слушаниях, которые прошли в верхней палате Федерального Собрания, спикер карельского парламента Элиссан Шандалович поднял вопрос о необходимости преодоления разрыва в бюджетной обеспеченности регионов. Так, бюджетная обеспеченность Карелии после выравнивания в этом году ниже минимального значения, установленного правительством России: республика потеряла около 15 млрд рублей. Без дополнительной финансовой поддержки региону не справиться с многими проблемами, которые стоят перед республикой. И предложения республики к проекту федерального бюджета были поддержаны сенаторами. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила Министерству финансов России оказать помощь республике. А затем предложения к проекту федерального бюджета, с которыми выступил Элиссан Шандалович, поддержали в Государственной Думе.

"Сегодня Карелия входит наряду с Адыгеей, Алтаем, Калмыкией, Марий Эл, Тывой, Чувашией, Алтайским краем, Курганской и Псковской областью в перечень регионов, нуждающихся в дополнительном финансировании. Работа по поддержке субъектов страны для преодоления разрыва в их бюджетной обеспеченности должна стать системной. Иначе мы не сможем улучшить качество жизни как в нашей республике, так и в восьми перечисленных регионах. Задач сегодня перед субъектами федерации, включая реализацию нацпроектов, стоит очень много. Самостоятельно регионам с проблемами не справится. Министр финансов России, побывавший сегодня в Карелии, заинтересован в развитии нашей республики, в создании условий для роста ее собственного экономического потенциала", - отметил сенатор Игорь Зубарев.

Напомним, 1 ноября в Карелии с рабочим визитом находился первый заместитель председателя правительства Российской Федерации – министр финансов РФ Антон Силуанов. Он посетил учреждения образования и деревообрабатывающий комбинат "Калевала". В региональном правительстве глава федерального ведомства провел совещание по вопросу реализации национального проекта "Международная кооперация и экспорт", положительно оценив экспортный потенциал республики.

"Есть экспортный потенциал. Это и деревообработка: большие лесные запасы и возможности работать в этой части. Это и рыбное производство. Тоже больше экспортные возможности. Конечно, туризм. Природа региона очень интересная, привлекает сюда туристов. Для этого нужны виды поддержки предпринимателей, которые сегодня заложены в национальном проекте "Развитие экспорта", - сказал Силуанов во время пресс-подхода после совещания в Петрозаводске.