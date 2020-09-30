Игорь Зубарев: "Музей Карельского фронта должен стать центром патриотического воспитания детей и молодёжи" (ФОТО)

Сенатор принял участие в открытии Музея Карельского фронта в Беломорске.

Как отметил парламентарий, идея о создании музея в Беломорске принадлежит ветеранам. В 2006 году к сенатору обратились представители совета ветеранов с просьбой помочь. Обращения были направлены во все инстанции. Инициативу поддержала Госкомиссия по подготовке к празднованию 100-летия образования Карелии, а затем и президент РФ Владимир Путин. На реализацию проекта ушло около трех лет.

"Здание 1930 года постройки, где во время Великой Отечественной войны располагался Штаб Карельского, находилось в аварийном состоянии. Требовались масштабные работы, включая замену инженерных сетей, чтобы привести помещения в порядок. Реконструкция вдохнула новую жизнь в историческое здание, а экспозиция музея, созданная с помощью экспонатов Национального музея Карелии и частных колекций, вернула нам память о войне", - сказал сенатор.

По мнению Зубарева, музей Карельского фронта должен стать центром патриотического воспитания детей и молодёжи.

"На базе учреждения необходимо создать поисковый отряд, которого ещё нет в Беломорском районе. Думаю, что поисковики, представители Карельского Фонда "Эстафета поколений", чью помощь в создании музея трудно переоценить, окажут поддержку в решении этого вопроса", - считает парламентарий.

В ходе торжественной церемонии открытия музея глава региона Артур Парфенчиков вручил члену Совета Федерации Игорю Зубареву медаль "За заслуги перед Республикой Карелия". Сенатор был отмечен за большой вклад в социально-экономическое развитие республики и активную работу в составе Госкомиссии по подготовке к празднованию 100-летия образования Карелии.