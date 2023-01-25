Игорь Зубарев: Президент поручил парламентариям разработать законопроект об экотуризме не в ущерб нацпаркам

Сенатор от Карелии Игорь Зубарев прокомментировал послание президента Федеральному собранию.

Парламентарий Игорь Зубарев принял сегодня участие в церемонии оглашения послания президента РФ Владимира Путина к Федеральному собранию. По словам сенатора, глава государства представил программу по обеспечению безопасного развития страны, включив в нее новые меры поддержки субъектов экономики и участников СВО, реформу образования и вопросы экологии.

«По сути президент озвучил обновленную стратегию социально-экономического развития страны в условиях СВО и жестких санкций. Новые меры поддержки реального сектора экономики, для которого кредиты должны стать доступнее, госпрограмма по стимулированию граждан инвестировать в экономику долгосрочные сбережения, налоговые льготы на закупку отечественного оборудования — все это поможет нам развиваться и не зависеть от санкций. Не останутся без помощи и участники специальной военной операции и их семьи. Для их поддержки будет создан специальный государственный фонд. А индексация МРОТа сразу на 18,5%, до 19 242 рублей и программа газификации, ставшая бессрочной, станет неплохим подспорьем для всех жителей страны», — уверен сенатор от Карелии.

По мнению Игоря Зубарева, не менее важно то, что при всех масштабных задачах, которые сегодня стоят перед Россией, президент не забывает об экологической безопасности. В своем послании Владимир Путин особо отменил проекты по оздоровлению водных объектов и экотуризме на особо охраняемых природных территориях.

«Карелия со своими озерами и реками, национальными парками должна оставаться экологически чистым и безопасным регионом. Поэтому обращение президента к парламентариям с просьбой ускорить процесс рассмотрения проекта закона о развитии туризма на особо охраняемых природных территориях — это обращение к нам. В ближайшее время должны быть разработаны четкие правила, где и что можно или нельзя строить. Жители Карелии не должны переживать за Ладожские шхеры, Паанаярви и другие природные территории, которые должны быть под защитой», — считает сенатор.