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Игорь Зубарев: «Программа «Единой России» станет программой конкретных шагов по развитию страны»

Новости. Общество
18:29, 19 Июня 2021
фото: Совет Федерации

Сенатор от Карелии Игорь Зубарев прокомментировал итоги XX съезда «Единой России».

В субботу, 19 июня в Москве состоялся XX Съезд партии «Единая Россия», где делегаты должны были принять основные направления программы партии и выдвинуть кандидатов в депутаты по федеральным спискам и одномандатным избирательным округам.

Как отметил сенатор Игорь Зубарев, в центре программы партии — послание президента Владимира Путина. Глава государства предложил обновленную стратегию социального развития страны, предоставив регионам новые возможности для решения различных инфраструктурных проблем.

«Президент задал курс, по которому должна развиваться страна, сохранив, не смотря на пандемию, дополнительные меры поддержки как для населения, так и для представителей бизнеса. Но партия „Единая Россия“ собирает предложения от жителей всей страны. Поэтому программа станет по-настоящему народной. Она станет программой конкретных шагов по развитию страны», — сказал Игорь Зубарев.

Как отметил президент Владимир Путин, выступая на съезде, «Единая Россия» — это, прежде социальные инициативы и законопроекты, которые члены партии вносят, поддерживают на федеральном и региональном уровне. Но сегодня нужно сформировать целостную, эффективную систему поддержки малообеспеченных семей с детьми. Важно до конца 2026 года существенно повысить достаток граждан, чтобы снизить риски семей столкнуться с бедностью.

«Президент отметил, что для современного качества жизни, для уверенности людей в будущем важно все: и эффективная социальная поддержка, и комфортная среда в городах и поселках, доступные места в детских садах и яслях, и, конечно, новые рабочие места, причем везде, во всех регионах страны. И над эти мы и должны работать. Мы продолжаем собирать наказы от наших избирателей, занимаясь вопросами на „земле“. Партия, которой в этом году исполнилось 20 лет, должна помогать людям, которым в пандемию действительно тяжело, а не заниматься популизмом», — считает Игорь Зубарев.

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