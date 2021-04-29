Игорь Зубарев: Развитие сельской ипотеки в Карелии невозможно без увеличения финансирования госпрограммы

Сокращение финансирования госпрограммы комплексного развития сельских территорий негативно скажется на развитии сельской ипотеки, привлечение на село земских учителей, докторов и фельдшеров, считает сенатор от Карелии Игорь Зубарев.

Совет Федерации рекомендовал правительству РФ рассмотреть вопросы об увеличении объема финансирования госпрограммы комплексного развития сельских территорий и о продлении ее срока действия до 2030 года, сообщил сенатор от Карелии Игорь Зубарев.

На госпрограмму комплексного развития сельских территорий РФ вместо прошлогодних 36 миллиардов рублей в 2021 году в федеральном бюджете предусмотрено чуть более 31 млрд. Существенное сокращение расходов негативно скажется на реализации госпрограммы, которая за первый год работы показала высокую эффективность, отметил сенатор от Карелии Игорь Зубарев.

«Программа комплексного развития сельских территорий оказалась действительно востребованной, поскольку село давно нуждается в особом внимании. Жилищная, транспортная, социальная сферы, борьба с безработицей на селе — ключевые задачи госпрограммы. И по словам заместителя председателя правительства Российской Федерации Виктории Абрамченко, на конкурсный отбор на период 2022–2024 годов регионы уже дополнительно представили свыше 1000 проектов в сфере АПК, совокупный объем финансирования которых составит более 120 млрд рублей. Сокращение финансирования госпрограммы сделает невозможным реализацию многих проектов», — считает Игорь Зубарев.

В прошлом году благодаря программе в Карелии улучшили свои жилищные условия 11 семей, проживающих на сельских территориях. В 2021 году на социальную выплату на жилье смогут претендовать только две семьи. Финансирование данных мероприятий было сокращено на 2,627 млн или 46 процентов. А в очереди на улучшение жилищных условий стоят 56 семей. Чтобы этим селянам получить жилье, необходимо более 80 млн рублей.

Под сокращение попали проекты и по благоустройству сельских территорий. Если в прошлом году удалось привести в порядок 50 объектов, то 2021 году запланирована реализация только 10 общественно значимых проектов в сельских населенных пунктах республики. Финансирование мероприятий в этом году составляет 9,26 млн рублей вместо прошлогодних 27,84 млн рублей.

«Если мы не будем развивать программу, мы не добьемся серьезных результатов, не подтянем условия жизни на селе до городского уровня. Хотя сегодня, например, делается ставка на сельскую ипотеку. В 2020 году жители Карелии получили 180 льготных ипотечных кредитов. В 2021 году, по информации уполномоченных банков, планируется предоставить селянам 183 таких кредита. В Совете Федерации считают важным включить в программу „Сельская ипотека“ деревянное домостроение. Это поможет в развитии сельских территорий. Важно продолжить работу по созданию условий для переезда „на землю“ молодых специалистов. После программы „Земский учитель“, „Земский доктор“, „Земский фельдшер“ мы должны запустить программы „Земский тренер“ и „Земский работник культуры“. Если не хотим потерять село, нам нужно двигаться дальше, поэтому необходимо увеличить финансирование программы комплексного развития сельских территорий и продлить ее срок до 2030 года. Сенаторы намерены добиться решения этих вопросов», — сказал Игорь Зубарев.