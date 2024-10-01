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Игорь Зубарев: Создание музея под открытым небом может спасти памятники деревянного зодчества в Карелии

Новости. Общество
15:30, 02 Октября 2024
фото: © Наталья Соколова

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Вопрос сохранения уникальных объектов культурного наследия религиозного назначения нужно изучить в рамках организации музея деревянного зодчества под Петрозаводском, считает сенатор от Карелии.

Игорь Зубарев провел рабочее совещание с начальником отдела управления федеральным имуществом и взаимодействия с органами государственной власти и местного самоуправления в регионе Александром Гнездовым. Главной темой встречи стало обсуждение результатов мониторинга неиспользуемого и неэффективно используемого федерального недвижимого имущества. Проверка показала, в Карелии 30 объектов находятся в неудовлетворительном состоянии.

Александр Гнездов напомнил, что большая часть обследованного имущества является объектами культурного наследия религиозного назначения. Часовни и храмы, возведенные в 16 и 17 веках, используются религиозными организациями, а также жителями муниципалитетов. Но, как правило, эти памятники деревянного зодчества находятся в удаленной, труднодоступной местности и нуждаются в реконструкции. Территориальный орган Росимущества намерен передать эти объекты на муниципальный уровень. Муниципалитеты смогут выделить больше земли, чтобы рядом с памятником деревянного зодчества мог появиться дом священника или объект туристической инфраструктуры, считает Гнездов. Но, по его словам, привести в порядок старинные церкви и часовни возможно только с помощью конкретных программ реставрации Министерства культуры РФ.

По мнению сенатора Игоря Зубарева, вопрос сохранения уникальных объектов нужно изучить в рамках организации музея деревянного зодчества под Петрозаводском.

«В Карелии есть опыт переноса храмов из заброшенных деревень. Например, Варваринская церковь из Яндомозеро. Думаю, что создание музея под открытым небом может спасти памятники деревянного зодчества в Карелии. И этот музей православия Русского Севера должен располагаться под Петрозаводском. Тогда туристы смогут не только ездить в музей-заповедник «Кижи» на знаменитый остров, но и задержаться в столице Карелии, чтобы в одном месте увидеть своего рода «пограничные столбы православия». Это повысит туристическую привлекательность региона. Этот вопрос нужно тщательно изучить вместе со всеми заинтересованными ведомствами и Минкультуры России. Карелии необходимо использовать возможности, которые будет давать новая программа по сохранению объектов культурного наследия», — считает сенатор, напомнив, что под охраной государства в Карелии находится более 4,6 тысячи объектов, из которых 44 остро нуждаются в полном комплексе научно-реставрационных работ.

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