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Игорь Зубарев: "Успешная реализация закона о "гаражной амнистии" зависит прежде всего от властей на местах"

Новости. Общество
17:07, 06 Апреля 2021
фото: © "Столица на Онего"
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Сенатор Игорь Зубарев обсудил с руководителем Управления Росреестра по Республике Карелия введение "гаражной амнистии" на территории региона.

В минувший понедельник, 5 апреля президент России Владимир Путин подписал закон о "гаражной амнистии". Согласно документу, в течение пяти лет, с 1 сентября 2021 года до 1 сентября 2026 года, владельцы незаконных гаражей, установленных в советские времена, смогут бесплатно оформить гаражный бокс и земельный участок под ним в собственность в упрощенном порядке.

Как рассказал сенатор Игорь Зубарев, получить в собственность можно будет земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, на которых расположены гаражи, возведенные до 30 декабря 2004 года. При этом потребуется подать всего одно заявление в органы местного самоуправления власти или МФЦ. Чтобы подтвердить свои права на гараж, достаточно будет представить договоры о подключении гаража к сетям инженерно-технического обеспечения или договор об уплате коммунальных услуг в связи с использованием гаража. При этом в законе предусмотрено право региональных органов власти устанавливать дополнительный список таких документов.

"Гаражная амнистия" будет распространяться как на капитальные, так и на металлические "сваренные" гаражи, если земля под ними была выделена гаражному кооперативу. Закон не коснется только "ракушек". Воспользоваться "амнистией" смогут и наследники граждан, получивших или построивших гараж, а также те, кто купил гараж по соглашению у первоначального собственника.

Как отметила руководитель Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Карелия Анна Кондратьева, в законе о "гаражной амнистии" максимально учтены пожелания граждан, которым сегодня зачастую приходится регистрировать свои права на гараж по решению суда. Но понятие "амнистия" не подразумевает того, что самострои, гаражи, на которые нет никаких документов, будут узаконены.

Полномочиями по выполнению кадастровых работ в отношении объектов, попадающих под "гаражную амнистию", наделены региональные власти и муниципалитеты. Это позволит снизить финансовую нагрузку на население.

Участки для возведения некапитальных гаражей могут предоставляться за плату в соответствии со схемой, утверждаемой муниципалитетом. Региональные власти могут определять категории льготников, которые имеют право на бесплатное использование земли для размещения таких гаражей.

"Росреестр готов оказать помощь органам исполнительной власти и местного самоуправления. Нами разработан план мероприятий. Среди них – взаимодействие со СМИ, разъяснительная работа с населением, горячие телефонные линии, дни консультаций. Мы предусмотрели мероприятия по оказанию методологической и консультативной помощи органам исполнительной власти и муниципалитетов", – рассказала руководителем Управления Росреестра по Республики Карелия.

Сенатор Игорь Зубарев считает, что "гаражная амнистия" позволит не только защитить права жителей Карелии на свои гаражи, но и вовлечь в оборот объекты недвижимости и увеличить поступления в бюджет.

"Успешная реализация закона о "гаражной амнистии" зависит прежде всего от властей на местах. Время на подготовку нормативных документов, утверждение схем размещения нестационарных объектов до 1 сентября этого года у муниципалитетов есть", – считает парламентарий.

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