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Новости. Общество
13:09, 13 Апреля 2019
фото: agrarian.council.gov.ru

Игорь Зубарев вошел в тройку богатейших сенаторов

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Сенатор от Карелии Игорь Зубарев занял второе место по доходам в Совете Федерации.

Совет Федерации опубликовал сведения о доходах сенаторов за прошлый год. Как пишет "РБК", наибольший доход среди членов верхней палаты задекларировали "рыбные магнаты". На первом месте представитель Камчатского края и совладелец "Океанрыбфлота", одного из крупнейших рыбопромышленных предприятий региона, Валерий Пономарев с доходом в 2,345 млрд руб. В 2017 году он получил 1,8 млрд руб. Пономарев владеет тремя квартирами общей площадью более 500 кв. м, пятью машино-местами, тремя нежилыми помещениями и четырьмя автомобилями. В автопарке сенатора — Bentley Bentayga W12, Bentley Arnage R, Ferrari F430 и ГАЗ-21 "Волга".

С пятого на второе место поднялся представитель Карелии Игорь Зубарев с 564,4 млн руб. Бывший председатель Союза рыбопромышленников Карелии увеличил свой заработок в полтора раза по сравнению с 2017 годом. За ним в рейтинге богатейших сенаторов следует второй представитель Камчатского края в Совфеде Борис Невзоров. Он получил доход в 489 млн руб., его жена — 37,4 млн. По сравнению с 2017 годом сенатор увеличил доход в полтора раза.

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