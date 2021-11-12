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Игорь Зубарев: «Все районы Карелии сохранили статус территорий Крайнего Севера и приравненных к ним местностей»

Новости. Общество
10:30, 17 Ноября 2021
фото: © Законодательное собрание Карелии

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Сенатор от Карелии Игорь Зубарев сообщил о подписании нового постановления правительства, в котором для всех территорий нашей республики сохранен статус территорий Крайнего Севера и приравненных к ним местностей.

Как сообщил член Совета Федерации от Карелии Игорь Зубарев, правительство России утвердило новый перечень районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей для выплаты компенсаций и предоставления государственных гарантий проживающим там людям.

– До сих пор вопрос территорий Крайнего Севера регулировал Указ, подписанный Борисом Ельциным в 1993 году, – напомнил сенатор. – Но после принятия новой Конституции началась ревизия нормативной базы, и в Минюсте России решили, что такие вопросы должны находиться в ведении правительства страны.

– Таким образом, президент указ отменил, это произошло 12 ноября, а на подпись премьеру ушел другой правоустанавливающий документ – Постановление правительства.

Добавим, что правительство Карелии в лице заместителя премьер-министра по вопросам экономики Дмитрия Родионова участвовало в согласовании этих вопросов со стороны региона в ноябре 2020 года.

Судя по содержанию нового постановления правительства, для жителей Карелии ничего не поменялось.

Районами Крайнего Севера остаются Беломорский, Кемский, Лоухский и Калевальский районы, а также Костомукша. Муезерский, Сегежский, Кондопожский, Медвежьегорский, Лахденпохский, Олонецкий, Питкярантский, Прионежский, Пряжинский, Пудожский, Сортавальский и Суоярвский районы, как и Петрозаводский городской округ, считаются местностями, приравненными к этим районам.

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Комментарии

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Гражданин
2021-11-17 11:11:27
А раньше сообщить не могли.
Все регионы знали и уведомили жителей, только у нас в молчанку чиновники играют.
Гость
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