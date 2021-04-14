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Игорь Зубарев: «Все важные для Карелии проекты 2020 года должны получить свое развитие»

Новости. Общество
16:55, 15 Апреля 2021
фото: Законодательное собрание Карелии
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Сенатор от Карелии Игорь Зубарев прокомментировал отчет главы республики об итогах деятельности регионального правительства за минувший год.

Несмотря на пандемию, в Карелии за 2020 год было реализовано много различных федеральных и национальных проектов, мероприятий по подготовке к 100-летию республики и 75-летию Победы. Они вошли в объемный отчет главы республики Артура Парфенчикова, выступившего сегодня, 15 апреля, перед депутатами Законодательного собрания. По мнению сенатора Игоря Зубарева, все объекты, которые в юбилейный для региона год не были сданы, необходимо завершить. Это касается и строительства павильона «Бесовы следки», и реконструкции БСМП, Республиканской больницы, детской поликлиники в Сегеже, строительства детских садов и школ и др. Парламентарий усчитает, что все важные для Карелии проекты 2020 года должны получить свое развитие.

«На итоговом заседании Госкомиссии по подготовке к празднованию 100-летия Карелии я говорил о том, что в республике созданы условия для дальнейшего развития. Наша задача — сохранить темп, набранный в рамках работы Госкомиссии. Например, новая госпрограмма развития Арктики дает нашей республике новые возможности, которыми мы обязательно должны воспользоваться», — отметил Игорь Зубарев.

Так, новый толчок для развития может получить Поморье в Карелии при строительстве дороги, которая соединит Архангельск и трассу Кола, с выходом на границу с Финляндией. Трасса может пройти через Архангельск, Онегу, Беломорск, Костомукшу и стать федеральной.

«Безусловно, сегодня важно приложить все усилия, чтобы попасть в этот федеральный проект, плотно сотрудничать с Архангельской областью, заинтересованной в выходе к границе ЕС, провести проектно-изыскательные работы. Со строительства дороги, а тем более такой важной артерии, всегда начинается новая жизнь для населенных пунктов. А основным приоритетом нашей работы, как отметил во время отчета глава Карелии, были и остаются уровень и качество жизни населения республики», — сказал Игорь Зубарев.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Off
2021-04-15 17:38:49
Зубарева можно комментировать..Парфенчикова можно..а Шандаловича нельзя!
Вася
2021-04-15 17:31:29
Хотим жить красиво, богато и счастливо как Абхазия, ЛНР, ДНР, Приднестровье и Крым!
Вася
2021-04-15 17:30:54
Это же просто полная оккупация!
Мы ждем, когда Путин придет и освободит нас!
Гость
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