Игорь Зубарев: «Все важные для Карелии проекты 2020 года должны получить свое развитие»

Сенатор от Карелии Игорь Зубарев прокомментировал отчет главы республики об итогах деятельности регионального правительства за минувший год.

Несмотря на пандемию, в Карелии за 2020 год было реализовано много различных федеральных и национальных проектов, мероприятий по подготовке к 100-летию республики и 75-летию Победы. Они вошли в объемный отчет главы республики Артура Парфенчикова, выступившего сегодня, 15 апреля, перед депутатами Законодательного собрания. По мнению сенатора Игоря Зубарева, все объекты, которые в юбилейный для региона год не были сданы, необходимо завершить. Это касается и строительства павильона «Бесовы следки», и реконструкции БСМП, Республиканской больницы, детской поликлиники в Сегеже, строительства детских садов и школ и др. Парламентарий усчитает, что все важные для Карелии проекты 2020 года должны получить свое развитие.

«На итоговом заседании Госкомиссии по подготовке к празднованию 100-летия Карелии я говорил о том, что в республике созданы условия для дальнейшего развития. Наша задача — сохранить темп, набранный в рамках работы Госкомиссии. Например, новая госпрограмма развития Арктики дает нашей республике новые возможности, которыми мы обязательно должны воспользоваться», — отметил Игорь Зубарев.

Так, новый толчок для развития может получить Поморье в Карелии при строительстве дороги, которая соединит Архангельск и трассу Кола, с выходом на границу с Финляндией. Трасса может пройти через Архангельск, Онегу, Беломорск, Костомукшу и стать федеральной.

«Безусловно, сегодня важно приложить все усилия, чтобы попасть в этот федеральный проект, плотно сотрудничать с Архангельской областью, заинтересованной в выходе к границе ЕС, провести проектно-изыскательные работы. Со строительства дороги, а тем более такой важной артерии, всегда начинается новая жизнь для населенных пунктов. А основным приоритетом нашей работы, как отметил во время отчета глава Карелии, были и остаются уровень и качество жизни населения республики», — сказал Игорь Зубарев.