Игорь Зубарев: Жизнь и здоровье охотинспекторов должны быть застрахованы за счет бюджета

Государственных охотничьих инспекторов, борющихся с браконьерами, планируют застраховать за счет федерального бюджета, сообщил сенатор от Карелии Игорь Зубарев.

Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике сегодня, 25 января, поддержал законопроект, предлагающий установить дополнительные социальные гарантии для государственных охотничьих инспекторов. Согласно документу, что жизнь и здоровье охотинспекторов, деятельность которых связана с особым риском из-за борьбы с браконьерами, подлежат обязательному государственному страхованию.

«Работа охотничьих инспекторов непростая. Они действительно рискуют своей жизнью, сталкиваясь с вооруженными браконьерами. По данным Минприроды России, за последние пять лет было зарегистрировано восемь случаев гибели охотинспекторов и 37 случаев нанесения вреда их здоровью при выполнении служебных обязанностей. Для инспекторов должны быть установлены дополнительные гарантии социальной защиты, чем и является обязательное государственное страхование за счет средств федерального бюджета», — уверен сенатор от Карелии Игорь Зубарев.

Авторы законопроекта предлагают установить для государственных охотинспекторов страховые случаи и размер выплат по ним. Так, при гибели инспектора наследники должны будут получить выплату, равную 180-кратному размеру его среднемесячной зарплаты. Если охотинспектор станет инвалидом, ему будет положена компенсацию в 36-кратном размере зарплаты. При нанесении вреда здоровью инспектора в связи с его служебной деятельностью выплата будет равна 12-кратному размеру его среднемесячной заработной платы.

«Уверен, что законопроект будет принят в этом году. И уже с 2023 года охотничьи инспекторы смогут пользоваться дополнительными социальными гарантиями», — отметил парламентарий.