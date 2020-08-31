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Игровой фильм для туристов создают в Карелии

Новости. Культура
17:40, 01 Сентября 2020
фото: © Министерство культуры Республики Карелия
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Союз кинематографистов Карелии и компания "Ольверк" снимают в Пряжинском районе игровой фильм для раскрытия туристического потенциала района и представления его с новой стороны, сообщили в Минкультуры Карелии.

В августе на популярных и почти неизвестных объектах прошли съемки игрового короткометражного фильма в рамках проекта "Пряжинский район от берега до берега", финансируемого из Фонда президентских грантов.

Съемочная команда, состоящая из молодых представителей Союза кинематографистов Карелии и кинокомпании "Ольверк", провела на локациях не один день.

Главными героями картины стали молодые девушка и парень, которые попали на практику в Пряжинский район и открыли для себя много нового и удивительного. Во время своих приключений они вели блог и делились впечатлениями со своими зрителями. Организаторы уверены, что такой фильм может стать рекламой их особенной и многогранной территории. В нем будут показаны все природные, культурологические и иные особенности края, только под необычным углом.

Сейчас фильм находится на этапе постпродакшна.

Ранее школьники из Карелии приняли участие в съемках фильма.

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