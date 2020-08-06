Школьники из Карелии приняли участие в съемках фильма

Завершились съемки короткометражного фильма "Там, где мечтают медведи", сообщили в мэрии Петрозаводска.

Съемки проходили в Петрозаводске и Сортавальском районе. Главную роль в картине сыграла девятиклассница из Петровской школы Валентина Быкова.

Всего в съёмках приняли участие 50 школьников из Петрозаводска и районов Карелии. Премьеру создатели планируют на октябрь.

В рамках проекта "Киноэкология" образовательные учреждения, муниципальные организации, предприятия и жители республики собирают макулатуру и пластик. Все вырученные от переработки вторсырья деньги идут на съёмки фильма.



Стоимость производства картины – 1 млн рублей. Сейчас собрано более трехсот тысяч.

Напомним, короткометражный фильм по мотивам рассказа Паустовского сняли в Карелии.