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Июльскую выплату на детей до 16 лет могут приостановить при спорных ситуациях, предупредил омбудсмен Карелии

Новости. Общество
07:15, 08 Июля 2020
фото: © Донат Сорокин/ТАСС
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Некоторые родители столкнулись с проблемой получения выплаты в размере 10 тысяч рублей на детей до 16 лет из-за того, что бывший супруг или супруга опередили их с подачей заявления.

Как сообщается в паблике уполномоченного по правам ребенка в Карелии Геннадия Сараева, с 1 июля российские семьи с детьми от 0 до 16 лет получат выплату в размере 10 тысяч рублей.

Поскольку это уже вторая волна президентских пособий, средства зачисляются по реквизитам, которые заявители указывали при подаче документов в первый раз. Это обстоятельство тревожит многих родителей: они опасаются, что деньги могут уйти ушлым родственникам, которые в июне умудрились первыми обратиться с заявлениями в ПФР.

В ходе осуществления таких выплат при обращении в Пенсионный фонд родителя, претендующего на приоритетное право в получении выплаты (например, ребёнок проживает только с мамой), специалисты фонда обращаются в органы соцподдержки для подтверждения данного факта.

"Выплата приостанавливается и в дальнейшем осуществляется тому заявителю, с кем проживает ребёнок. Если же выплата уже осуществлена, то родителям следует решать этот вопрос между собой", – подчеркнули в фонде.

Уполномоченный выражает обеспокоенность нецелым расходованием средств родителями, не проживающими совместно с детьми и не участвующими в воспитании ребенка.

В адрес уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка направлен запрос с целью оказать содействие в урегулировании вопроса адресного получения выплат.

Напомним, 26 июня Мишустин подписал постановление о новой выплате в 10 тысяч рублей.

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