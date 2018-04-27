Иконостас Покровской церкви покажут в дополненной реальности

Пользователи приложения Artefact, разработанного министерством культуры России, смогут увидеть иконостас Покровской церкви, входящей в состав Кижского архитектурного ансамбля, в режиме дополненной реальности.

Для этого достаточно скачать бесплатное приложение Artefact на свое мобильное устройство. Если вы остались дома, можно просматривать музейные коллекции в режиме "Каталог", сообщает пресс-служба музея.

Пользоваться приложением несложно – просто наведите камеру смартфона на музейный экспонат и узнайте о нем все. Программа сама распознает объекты, которые попадают в объектив (в данном случае – иконы), и сообщит пользователю исчерпывающую информацию о предмете (сюжет, время и место создания, символика и т.д.). Кроме подробной справочной информации, приложение обратит ваше внимание на важные детали и другие «точки интереса», а если вы устали читать, Artefact предложит вам послушать аудио-гид.

Четырехрядный тябловый иконостас Покровской церкви был реконструирован в 50-е годы XX века по проекту архитектора А.Ополовникова.

Реконструкция архаичного типа иконостаса (иконы крепятся не на раме, а на тяблах – расписных поперечных брусьях) была обусловлена тем, что именно такие иконостасы были характерны для деревянных северных церквей вплоть до XVIII века.

Нынешний иконостас Покровской церкви преимущественно состоит из икон, находившихся в храме изначально. По мнению исследователей, иконы конца XVII из пророческого, деисусного и праздничного рядов иконостаса составляют единый ансамбль. Их объединяют стиль и характер письма, колорит и используемые приемы живописи.

Ряд икон для воссоздаваемого иконостаса был подобран из "Кижской коллекции". В неё входили иконы из заонежских церквей и часовен, в том числе из Преображенской и Покровской церквей, вывезенные в Финляндию в период оккупации Заонежья во время Великой Отечественной войны. После окончания войны иконы были возвращены в Петрозаводск.

Иконостас Покровской церкви: kizhi.karelia.ru/journey/ar

Проект Artefact: ar.culture.ru