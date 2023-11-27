Илзе Лиепа поздравила главу Карелии Артура Парфенчикова с днем рождения

Руководителю республики исполнилось 59 лет.

Народная артистка России и Карелии Илзе Лиепа поздравила главу Карелии с днем рождения. Ее слова приводит Коммерсантъ.

«Уважаемый Артур Олегович! От всей души поздравляю Вас с днем рождения! Вы и Карелия стали для меня близкими друзьями. С огромным удовольствием всегда приезжаю в ваш удивительно красивый и гостеприимный край! Для меня особенно ценно, что Вы уделяете много внимания поддержке культуры и искусства в республике. Подтверждение тому — большое количество творческих проектов, которые нам удалось совместно реализовать. Один из самых ярких — музыкальный фестиваль Ruskeala Symphony, который проводится по Вашей инициативе. Это потрясающее культурное событие не только для Карелии, но и для всей России. Знаю, что Вы искренне любите свою малую родину, много сделали для ее процветания. Пусть Ваши целеустремленность, энергия, глубокие знания и колоссальный опыт помогают достигать новых результатов на благо Карелии и России. От всей души желаю Вам крепкого здоровья, счастья, вдохновения и осуществления всех задуманных планов!», — сказала Илзе Лиепа.

Напомним, ранее глава поздравил артистку.