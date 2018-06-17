Имперский синдром формирует русло политического творчества в Карелии, заявил Реут

Шаг за шагом имперское сознание оказывает заметное влияние на общественную жизнь в Карелии, считает политолог Олег Реут.

На выставке в Нацмузее "империя" выглядит привлекательно, "красиво", порой даже "шикарно", как парад войск или кадетский бал. Неоимперский стиль доминирует в незамысловатой архитектуре пригородных прионежских коттеджей Шаг за шагом имперское сознание, реконструируемое и активизируемое выставкой "к юбилею поездки императора" оказывает заметное влияние на общественную жизнь, создаёт спрос на былое величие.

Вот только поддерживаемый таким образом традиционализм в сочетании с относительно устойчивыми особенностями северорусских культурных традиций оказывает крайне негативное влияние на воспроизводство имперского синдрома, который сегодня в значительной мере формирует русло политического творчества в Карелии. Достаточно вспомнить постоянное именование себя "генерал-губернатором" вроде бы прошедшего демократические выборы первого лица республики.

Подробнее об о том, почему "нынче модно использовать слово "империя", читайте здесь.