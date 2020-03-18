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Имущественные нарушения выявлены в троллейбусном предприятии Петрозаводска

Новости. Общество
14:57, 19 Марта 2020
фото: Столица на Онего
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Контрольно-счетная палата Петрозаводска, которая проверяет эффективность использования средств городской казны, выявила нарушения при использовании имущества ПМУП "Городской транспорт".

Это следует из доклада палаты о результатах контрольных мероприятий, проводившихся в муниципальных организациях Петрозаводска.

Претензии ревизоров вызвало отсутствие порядка списания и утилизации имущества ПМУП "Городской транспорт", передача имущества в аренду третьим лицам без инвентаризации и договора аренды. Стоимость аренды определялась без проведения оценки в соответствии с федеральным законом "Об оценочной деятельности в Российской Федерации".

Но и это еще не все. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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