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Индекс самоизоляции в Петрозаводске показал, что большинство людей дома

Новости. Общество
14:50, 26 Апреля 2020
фото: Столица на Онего
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Сервис "Яндекс", используя данные приложений, посчитал индекс самоизоляции в Петрозаводске.

Аналитики рассчитали специальный индекс. Чем выше значение, тем лучше люди соблюдают самоизоляцию: от 0 – "на улицах много людей" до 5 – "все сидят по домам".

Уровень самоизоляции в Петрозаводске 26 апреля на 14.30 составил 3,8 – большинство людей дома.

Напомним, что за сутки в Карелии выявлено сразу 12 заразившихся коронавирусом. Общее число заболевших составило 56 человек.

Теперь, по словам Парфенчикова, правоохранительные органы дадут оценку действиям тех людей из одного круга контактов, которые, будучи совершеннолетними, пренебрегли всеми предписаниями, в результате чего мы получили такой резкий рост заболеваемости

 

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