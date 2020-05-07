Индекс самоизоляции в Петрозаводске упал до 2 баллов

Индекс самоизоляции – это интегрированный показатель, рассчитанный на данных об использовании различных приложений и сервисов "Яндекса".

Его можно использовать в информационных целях для примерной оценки ситуации, но не для точных расчётов.



"Если индекс такой же, как в час пик будней, – значит, уровень самоизоляции низкий, 0 баллов, и это плохо. Если в городе тихо, как ночью, – это 5 баллов. Чем выше балл, тем сложнее вирусу распространяться", – сообщили авторы проекта.

Уровень самоизоляции в городе на 13.50 8 мая составил 2.0 – на улице очень много людей. Более половины пользователей "Яндекс" приложений не соблюдают режим самоизоляции.