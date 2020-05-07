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Индекс самоизоляции в Петрозаводске упал до 2 баллов

Новости. Общество
14:04, 08 Мая 2020
фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"
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Индекс самоизоляции – это интегрированный показатель, рассчитанный на данных об использовании различных приложений и сервисов "Яндекса".

Его можно использовать в информационных целях для примерной оценки ситуации, но не для точных расчётов.

"Если индекс такой же, как в час пик будней, – значит, уровень самоизоляции низкий, 0 баллов, и это плохо. Если в городе тихо, как ночью, – это 5 баллов. Чем выше балл, тем сложнее вирусу распространяться", – сообщили авторы проекта.

Уровень самоизоляции в городе на 13.50 8 мая составил 2.0 – на улице очень много людей. Более половины пользователей "Яндекс" приложений не соблюдают режим самоизоляции. 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Беня
2020-05-08 14:53:14
Да-с, верю, движуха поехала, пофиг автобусы :)

Да! Кстати! кир, вот автобусы тоже не нужны! Все кому надо и кому не надо, все шабраются по городу без никаких автобусов. Может уже нафиг эти душные, гразные, воняющие газом, автобусы? Шо мы боимся жить по новому?
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