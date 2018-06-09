Инфляция в Карелии обогнала среднюю по России

Потребительские цены в Карелии с января по май 2018 года выросли на 1,9%, сообщает Карелиястат.

Это выше, чем, в среднем, по России. По данным Росстата, по стране инфляция с начала года составила 1,6%.

Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".