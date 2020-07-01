"Информация о принуждении к голосованию сотрудников администрации Беломорского района – это вброс, который требует расследования"

Замминистра по нацполитике и местному самоуправлению Карелии Григорий Фандеев прокомментировал якобы имевшие место нарушения с точки зрения использования админресурса при проведении голосования по Конституции.

1 июля в 20 часов в Карелии завершилось голосование по вопросу изменения Конституции и закрылись все 479 избирательных участков. Подводя предварительные организационные итоги основного дня голосования и всей кампании, председатель Центральной избирательной комиссии республики Алексей Бахилин отметил, что в ЦИК не поступило ни одной письменной жалобы на нарушения, имевшие место в ходе голосования.

Тем не менее, Центральная избирательная комиссия отреагировала на два случая, которые нашли отражение в СМИ и соцсетях. В них речь шла о якобы имевшем место использовании админресурса в Беломорском и Медвежьегорском районах Карелии – принуждении к голосованию и незаконной агитации.

В Беломорском районе сотрудников администрации якобы принуждали к голосованию. В соцсети появилась аудиозапись совещания, на котором обсуждались планы проведения мобилизационной кампании в районе. В Медвежьегорске поводом для критики стали действия главы района, который разместил в Интернете фото с избирательного участка, рассказал о своем голосовании и призвал других последовать его примеру.

Комментируя это, руководитель ЦИК Карелии Алексей Бахилин заявил, что оба факта будет тщательно проверены. Запросы уже отправлены в соответствующие инстанции.

В свою очередь заместитель министра по нацполитике и местному самоуправлению Григорий Фандеев, который участвовал в обсуждении хода голосования в информационно-ситуационном центре, заявил, что на уровне правительства Карелии также будет проведено расследование указанных фактов.

"Что касается Беломорского района, то, на мой взгляд, произошел информационный вброс в соцсетях, который требует специального расследования. Совещание, о котором шла речь, состоялось в марте, однако запись была выложена в Интернет почему-то в день голосования. Кроме этого, соответствующий пост в соцсети специально продвигался в Интернете как рекламная запись".

Григорий Фандеев отметил, что никакой жалобы в ЦИК по данному факту так и не поступило.

Что касается главы Медвежьегорского района, то, по мнению Фандеева, агитации в его действиях не было.

"Многие главы, сотрудники администраций выкладывали похожие фотографии и при этом никого не агитировали. Люди сами в состоянии определиться, как им голосовать по поправкам", - сказал Фандеев.

По мнению замминистра, в целом чистота процедуры голосования в Карелии нарушена не была.