"Информация о смене директора в Шуйской школе основана на домыслах"

Глава Прионежского района Вадим Сухарев на расширенном совете ветеранов в Шуе прокомментировал слухи о смене директора школы.

В Шуйском сельском поселении накануне состоялось расширенное заседание Совета ветеранов с участием местных жителей, главы Прионежского района, депутатов Заксобрания Карелии, медицинских работников. Основной темой обсуждения стала организация медицинского обслуживания.

Жители подняли вопросы работы скорой помощи и обеспечения поселка лекарствами. На совещании прозвучала информация о планах реконструкции амбулатории в Шуе в 2020 году. В частности, там пройдет перепланировка помещений, появится отдельный прививочный кабинет. Также будут сохранены стоматологические услуги. После прохождения ряда лицензионных процедур, их будет оказывать республиканский центр стоматологии.

Кроме этого, на встрече преподавателями Шуйской средней школы был поднят вопрос о смене директора в учебном заведении. Глава Прионежского района Вадим Сухарев, пояснил, что вся информация по данному вопросу связана с домыслами, "официальным" источником которых являются группы социальной сети "В Контакте". Как пояснил Сухарев, никакого приказа об увольнении директора школы нет, сам он в данный момент находится на больничном.

Из зала поступило предложение провести отдельную встречу руководителей Прионежского района с педагогическим коллективом. Вадим Сухарев подтвердил возможность организации такого собрания.

"Но сначала необходимо дождаться выздоровления руководителя учебного заведения", - уточнил глава Прионежского района.