Информация о смертях от коронавируса поступает в Карелии с опозданием на 2-3 недели

Глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков рассказал о статистике летальных исходов от коронавируса в республике.

- В последнее время резко увеличилось и количество летальных исходов. Почти каждый день кто-то умирает от коронавируса. И, кстати, мы, точно зная, что кто-то умер, далеко не всегда видим отражение этой смерти в статистике. Как вы можете это объяснить?

- Статистику смертей мы честно отражаем. У кого коронавирус определён посмертно, попадают в статистику позже, потому что уходит время на вскрытие и патологоанатомическое заключение. В сводке они появляются иногда через 2-3 недели. Патологоанатомы – это независимые эксперты, мы им не можем указать, какой диагноз установить. В статистику попадают все, бывает, что с задержкой и только в том случае, если коронавирус стал главной причиной смерти.

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