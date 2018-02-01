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Новости. Общество
07:25, 01 Февраля 2018

Информация по программе "Комфортная городская среда" "закрыта" на сайтах муниципалитетов в Карелии

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Мониторинг ОНФ показал, что жители республики не могут отыскать данные по программе на официальных порталах своих муниципальных образований.

Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта проверили на этой неделе 52 сайта администраций – всех участников программы по благоустройству в 2018 году. Общественников интересовало, насколько своевременно и доступно размещена информация для жителей, желающих участвовать в проекте и подать заявку. Они проконтролировали, все ли необходимые документы представлены на сайтах местных администраций. О результатах проверки сопредседатель регионального штаба ОНФ, координатор Центра ОНФ по мониторингу благоустройства городской среды в Карелии Анна Лопаткина рассказала на вчерашнем заседании межведомственной комиссии по обеспечению реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" в республике.

Как отметила общественница, итоги мониторинга неутешительные. Далеко не все муниципальные образования выполняют требования по размещению информации. Так, не удалось отыскать информацию о сроках завершения заявочной кампании почти у половины участников программы по благоустройству. У 75% тех администраций, что выставили эту информацию на сайте, сроки не соответствуют установленной дорожной картой Минстроя Карелии. Заявки должны быть поданы до 9 февраля 2018 года и не позже.

Беспокоит общественников и то, что зачастую информация на сайтах муниципальных образований размещается не в разделе "Комфортная городская среда", а в разделе "Нормативная правовая база". В результате граждане просто не могут отыскать необходимые данные и обращаются за помощью в ОНФ. Так, не найти информацию о наличии муниципальной программы формирования современной городской среды на 2018-2022 годы на сайтах восьми участников проекта, а Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений о включении в муниципальную программу - на 21 сайте.

"Результаты мониторинга мы передаем в Минстрой для дальнейшей оперативной работы. Время для исправления нарушений еще есть", - считает Анна Лопаткина.

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