Инна Колыхматова: «Избавляем Петрозаводск от руин»

В Петрозаводске начали сносить аварийные дома.

О начавшемся сносе аварийных домов рассказала на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» глава карельской столицы Инна Колыхматова.

«Постепенно избавляем Петрозаводск от руин», — написала глава города.

Как объяснила Колыхматова, в начале осени из городского бюджета были выделены дополнительные деньги на снос расселенных аварийных домов. Специалисты мэрии сформировали список зданий, ликвидировать которые необходимо в первую очередь. При составлении перечня домов под снос учитывали и мнения горожан, однако главным при выборе оставалась их безопасность.



И накануне, 5 ноября, первый из этого списка дом пошёл под снос. Подрядчик приступил к сносу аварийного здания на улице «Правды», 1, уточнила Инна Колыхматова.

По словам главы Петрозаводска, в ближайшие дни рабочие разрушат все конструкции аварийного дома, а потом уберут строительный мусор. «Компания ответственная — затягивать сроки не должна», — отметила автор поста.



Помимо дома на «Правды» в список вошли еще пять зданий: дом № 5, на ул. Белинского, дом № 73 на ул. Ватутина, дом № 35 на ул. Мичуринская, дом № 16 на ул. Промышленная и дом № 5 на ул. Рабочая, сообщила Инна Колыхматова.