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Инна Колыхматова объявила конкурс на самый душевный рассказ об учителе

Новости. Общество
12:15, 28 Сентября 2023
фото: Инна Колыхматова / VK

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Врио мэра Петрозаводска поделилась школьными воспоминаниями.

Врио мэра Петрозаводска Инна Колыхматова в личном профиле 27 сентября поделилась воспоминаниями о своей первой учительнице. «Прав был великий педагог Антон Макаренко: «Воспитывает все: люди, вещи, явления, но прежде всего и дольше всего — люди. Из них на первом месте — родители и педагоги», — написала градоначальница.

«Наверное, каждый помнит своего первого учителя. И я помню Нелли Михайловну. В 1 классе она мне казалась уже пожилой женщиной, которая работает в школе много лет. Хотя ей было тогда почти как мне сейчас. Нелли Михайловна была очень строгой, но сейчас понимаешь, что нам просто «ставили» руку. Учили гимн за день и обязательно пели его хором, октябрятами соревновались между звездочками, было увлекательно», — поделилась воспомнаниями врио главы Петрозаводска.

По ее словам, учительница каждому к концу 1 класса могла предсказать, кем ученик будет в будущем: по глазам детей она видела их мысли и перспективы. И как многие потом признавались, почти всегда попадала, рассказала Колыхматова.

«Мне «досталась» профессия учителя. В чем-то Нелли Михайловна оказалась права. Мне всегда нравились языки, как результат — диплом учителя английского языка. Правда, поработать в школе не удалось, увлекла юриспруденция. Но ведь любая мама — учитель для своих детей, поэтому полученные знания возрастной психологии очень помогают дома», — подчеркнула градоначальница.

«С огромной теплотой вспоминаю Нелли Михайловну, 1 «А» класс, ее «предсказания» и удивительную способность видеть и слышать детей…», — добавила Колыхматова.

В преддверии Дня учителя врио мэра предложила горожанам вспомнить своих наставников — тех, кто учил читать и писать, вел в увлекательный мир знаний, протягивал руку помощи.

Опубликовать истории с фотографиями можно под этим постом — в комментариях.

«Расскажите о своем первом учителе, классном руководителе или педагоге-предметнике, который повлиял на выбор вашей профессии. Уверена, что у каждого есть душевные и трогательные истории школьных лет. Автора самого доброго рассказа ждет приз. Победителя выберу сама, а его воспоминания опубликую на странице 5 октября», — написала Инна Колыхматова.

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