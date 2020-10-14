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Иномарка с карельскими номерами совершила смертельное ДТП в Самарской области

Новости. Происшествия
08:05, 15 Октября 2020
фото: ОГИБДД Сызранское
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Женщина погибла под колесами внедорожника из Карелии на трассе в Самарской области.

Как сообщает citytraffic.ru со ссылкой на МВД по Самарской области, 44-летняя женщина переходила дорогу вне пешеходного перехода в 7 утра 13 октября, когда попала под колеса автомобиля Audi Q7 с номерами Республики Карелии, которым управлял 44-летний мужчина.

Автомобиль двигался по дороге “Урал – Усинское – Пионерский” со стороны трассы М 5 в направлении села Шигоны. ДТП произошло на 4 км указанной автодороги.

Женщина скончалась от полученных травм до приезда скорой помощи.


фото ОГИБДД Сызранское

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