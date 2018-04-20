Иномарка сбила ребенка-велосипедиста на "зебре" в Петрозаводске

ДТП с участием велосипедиста и Toyota Corolla случилось на улице Чапаева, на нерегулируемом пешеходном переходе у дома №104.

По данным ГИБДД, 19 апреля в 18.10 в районе дома №104 по улице Чапаева 72-летний водитель Toyota наехал на 14-летнего юношу, который пересекал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу на велосипеде.

В результате ДТП несовершеннолетний велосипедист получил травмы, ему назначено амбулаторное лечение.