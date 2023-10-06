Иномарка слетела с дороги на западе Карелии

Травмы получил водитель.

О дорожной аварии рассказали в Госавтоинспекции региона.

ДТП произошло в пятницу, 6 октября, в 18.40, на 197 километре автодороги А-137 рядом с Костомукшей. Там водитель Great Wall не справился с управлением и его автомобиль съехал с дороги в кювет и опрокинулся.

В результате аварии 50-летний водитель получил травмы. По факту ДТП проводится проверка.

Ранее мы сообщали о столкновении внедорожника и экскаватора в Костомукше.