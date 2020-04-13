Иномарка в Петрозаводске проломила забор после столкновения (ФОТО)

В Сулажгоре после столкновения легковой автомобиль пробил забор.

В минувший понедельник, 13 апреля, в 18.00 на пересечении улиц Сулажгорская и Шуйская столкнулись Volkswagen Passat и Renault Logan, сообщается на сайте "ДТП Петрозаводска и Карелии".

ДТП произошло на нерегулируемом перекрёстке неравнозначных дорог.

По одной из версий, Renault выезжал на перекрёсток с улицы Шуйская, совершая левый поворот на улицу Сулажгорская, а в это же время Volkswagen двигался по улице Сулажгорская в прямом направлении со стороны центра.

От столкновения автомобиль Renault отбросило за пределы проезжей, где он и врезался в забор, ограждающий территорию у жилого дома. Пробив забор, иномарка остановилась.

В результате ДТП транспортные средства получили механические повреждения. О пострадавших не сообщается.