Иномарка в Петрозаводске устроила ДТП, из-за которого упал пассажир «скорой» (ВИДЕО)

На улице Гоголя иномарка притерла автомобиль скорой помощи.

В минувший четверг, 22 апреля, в 13.42 на улице Гоголя у дома № 56 произошло ДТП с участием легкового автомобиля Daewoo Nexia и автомобиля Скорой медицинской помощи, сообщается на сайте «ДТП Петрозаводска и Карелии».

Судя по видео, ДТП произошло, когда легковой автомобиль выполнял маневр перестроения вправо, а медицинский автомобиль двигался в прямом направлении без изменения движения.

Автомобили притерлись бортами. Водитель автомобиля Скорой медицинской помощи предпринял экстренное торможение. В медицинском автомобиле произошло падение пассажира.

Видеокамеры компании «Ситилинк» и «Сампо.ру» запечатлели момент ДТП.