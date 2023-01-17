Иномарка в Петрозаводске зажала женщину, выходившую из машины

Женщина получила травмы из-за невнимательного водителя, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

В четверг, 19 января, в 9.20 в районе дома № 9 по улице Еремеева 56-летний водитель автомобиля Nissan во время движения задним ходом не убедился в безопасности маневра и совершил наезд на стоявший Hyundai Elantra, зажав 47-летнюю пассажирку «корейца», которая выходила из машины.

В результате ДТП женщина получила травмы.

Обстоятельства ДТП выясняются.