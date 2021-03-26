Иномарка врезалась в столб в поселке Карелии, водитель госпитализирован

В Лахденпохском районе Карелии близ поселка Мийнала водитель не справился с управлением и врезался в столб, ему понадобилась помощь медиков и спасателей.

ДТП с участием легкового автомобиля Ford Focus произошло накануне около 14 часов на 235-м километре автодороги А-121 "Сортавала" в районе поселка Мийнала.

Как сообщает портал ДТП Петрозаводска и Карелии со ссылкой на ГИБДД Лахденпохья, авария случилась на извилистом участке автодороги с перепадом по высоте.

По одной из версий, автомобиль занесло, после чего он выехал за пределы дорожного полотна и врезался левым бортом (водительской дверью) в опору уличного освещения.

По информации регионального Управления МЧС, для ликвидации последствий дорожного происшествия привлекалось пожарно-спасательное подразделение Лахденпохского района (5 человек, 1 единица техники).

По информации Госавтоинспекции Лахденпохья, за рулем находился 46-летний житель Лахденпохья, который не справился с управлением.

В результате ДТП мужчина с телесными повреждениями был госпитализирован в Сортавальскую ЦРБ.

По факту ДТП проводится проверка.