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Иномарка вылетела с дороги и перевернулась в Приладожье Карелии (ФОТО)

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13:14, 05 Января 2023
фото: Госавтоинспекция Карелии

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В Лахденпохье пьяный водитель спровоцировал аварию.

По сообщения Госавтоинспекции Карелии, авария по вине пьяного водителя произошла 31 декабря в городе Лахденпохья.

В 08:35 44-летний водитель автомобиля Toyota не справился с управлением, и автомобиль вылетел с дороги, где перевернулся. В результате аварии была травмирована 44-летняя пассажирка.

Как установили сотрудники ДПС,  водитель автомобиля был пьян. По факту ДТП проводится проверка.

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