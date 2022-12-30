Иномарка вылетела с дороги и перевернулась в Приладожье Карелии (ФОТО)

В Лахденпохье пьяный водитель спровоцировал аварию.
По сообщения Госавтоинспекции Карелии, авария по вине пьяного водителя произошла 31 декабря в городе Лахденпохья.
В 08:35 44-летний водитель автомобиля Toyota не справился с управлением, и автомобиль вылетел с дороги, где перевернулся. В результате аварии была травмирована 44-летняя пассажирка.
Как установили сотрудники ДПС, водитель автомобиля был пьян. По факту ДТП проводится проверка.
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