Иномарка вылетела с дороги и перевернулась в Приладожье Карелии (ФОТО)

В Лахденпохье пьяный водитель спровоцировал аварию.

По сообщения Госавтоинспекции Карелии, авария по вине пьяного водителя произошла 31 декабря в городе Лахденпохья.

В 08:35 44-летний водитель автомобиля Toyota не справился с управлением, и автомобиль вылетел с дороги, где перевернулся. В результате аварии была травмирована 44-летняя пассажирка.

Как установили сотрудники ДПС, водитель автомобиля был пьян. По факту ДТП проводится проверка.