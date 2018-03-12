Иномарки не поделили дорогу на Зареке, пострадал один человек

В Петрозаводске водитель пострадал в столкновении Skoda и Mercedes-Benz.

По данным петрозаводской Госавтоинспекции, 12 марта в 10.45 на пересечении улиц Правды и Волховская водитель Skoda при выезде со второстепенной дороги не пропустил Mercedes-Benz, который ехал по главной дороге.

После столкновения автомобиль Skoda наехал на стойку с информационной табличкой.

В результате ДТП автомобили и опора получили механические повреждения, водитель Skoda 1966 года рождения госпитализирован. Обстоятельства аварии устанавливаются.