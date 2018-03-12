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Новости. Происшествия
15:54, 12 Марта 2018

Иномарки не поделили дорогу на Зареке, пострадал один человек

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В Петрозаводске водитель пострадал в столкновении Skoda и Mercedes-Benz.

По данным петрозаводской Госавтоинспекции, 12 марта в 10.45 на пересечении  улиц Правды и Волховская водитель Skoda при выезде со второстепенной дороги не пропустил Mercedes-Benz, который ехал по главной дороге.

После столкновения автомобиль Skoda наехал на стойку с информационной табличкой.

В результате ДТП автомобили и опора получили механические повреждения, водитель Skoda  1966 года рождения  госпитализирован. Обстоятельства аварии устанавливаются.

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