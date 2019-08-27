Иностранец обокрал жителя Карелии в кафе

Мужчина украл рюкзак, когда владелец отходил, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Олонецкого района с заявлением о краже обратился местный житель. В заведении общепита, где мужчина проводил досуг в вечернее время, неизвестный похитил его рюкзак. Сумма ущерба составила 14 тысяч рублей.

Оперативники установили, что к краже причастен 30-летний мужчина – гражданин одной из стран СНГ. Полицейским он рассказал, что был в кафе и заметил чужой рюкзак. Когда хозяин отлучился, похитил его. Деньги, потратил на собственные нужды, вещи оставил себе.

Возбуждено уголовное дело.