Иностранец убил жителя Карелии 17-ю ударами ножа

В Кондопоге гость убил местного жителя, ударив его ножом 17 раз, сообщили в Следкоме Карелии.

В одной из квартир Кондопоги 27 марта обнаружено тело 47-летнего местного жителя с явными признаками насильственной смерти.

По версии следствия обвиняемый, являясь гражданином иностранного государства, будучи проездом в Кондопоге, при случайных обстоятельствах познакомился с его жителем, в квартире которого они распили спиртное. В ходе ссоры 31-летний гость нанес хозяину квартиры не менее 17 ударов ножом в голову, шею и туловище. В результате этих насильственных действий потерпевший скончался на месте происшествия.

По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого, предпринявшего попытку скрыться из России, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 15 лет.