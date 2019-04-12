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Новости. Криминал
15:32, 12 Апреля 2019
фото: © Fotolia / Ren&#225;ta Sedm&#225;kov&#225;

Иностранец убил жителя Карелии 17-ю ударами ножа

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В Кондопоге гость убил местного жителя, ударив его ножом 17 раз, сообщили в Следкоме Карелии.

В одной из квартир Кондопоги 27 марта обнаружено тело 47-летнего местного жителя с явными признаками насильственной смерти.

По версии следствия обвиняемый, являясь гражданином иностранного государства, будучи проездом в Кондопоге, при случайных обстоятельствах познакомился с его жителем, в квартире которого они распили спиртное. В ходе ссоры 31-летний гость нанес хозяину квартиры не менее 17 ударов ножом в голову, шею и туловище. В результате этих насильственных действий потерпевший скончался на месте происшествия.

По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого, предпринявшего попытку скрыться из России, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

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Комментарии

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Саныч
2019-04-12 15:45:56
Это люди кира.
кир
2019-04-12 15:35:28
Пассионарий.
Гость
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