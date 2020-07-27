Иностранца "выгнали" из Карелии за нарушение режима пребывания в РФ

Иностранный гражданин привлечен к административной ответственности за нарушение режима пребывания в РФ, сообщили на сайте Муезерского районного суда.

Гражданин Республики Узбекистан нарушил режим пребывания в России – он прибыл в Муезерский район без документов, подтверждающих право на пребывание в стране, а также уклонился от выезда.

Нарушителя оштрафовали на две тысячи рублей и выдворили из страны. Мужчина самостоятельного покинул Россию.

Напомним, с 4 июня вновь представилась возможность для выдворения нелегальных мигрантов, сообщили в управлении судебных приставов по Карелии.