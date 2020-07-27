890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Учитель из Петрозаводска: "Система школьного образования Карелии находится на пороге коллапса" 16
27.07.2020 11:44
В запертой квартире Петрозаводска вместо ребенка обнаружили мертвого мужчину 3
27.07.2020 10:12
Дополнительные выплаты будут получать классные руководители в школах 3
27.07.2020 16:36
Адвокат спикера горсовета Петрозаводска Геннадия Боднарчука, арестованного за взятку, обжаловала постановление суда 6
27.07.2020 10:37
Пьяная компания ограбила петрозаводчанина, решившего ночью сходить за пивом 1
27.07.2020 18:40
Главные законы: Председатели парламентских комитетов подвели итоги работы
27.07.2020 15:42

Иностранца "выгнали" из Карелии за нарушение режима пребывания в РФ

Новости. Общество
08:30, 28 Июля 2020
фото: © ИТАР-ТАСС/Александр Рюмин
Загрузка...

Иностранный гражданин привлечен к административной ответственности за нарушение режима пребывания в РФ, сообщили на сайте Муезерского районного суда.

Гражданин Республики Узбекистан нарушил режим пребывания в России – он прибыл в Муезерский район без документов, подтверждающих право на пребывание в стране, а также уклонился от выезда.

Нарушителя оштрафовали на две тысячи рублей и выдворили из страны. Мужчина  самостоятельного покинул Россию. 

Напомним, с 4 июня вновь представилась возможность для выдворения нелегальных мигрантов, сообщили в управлении судебных приставов по Карелии.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
21.07.2020, 16:16
Снижены ставки для рефинансирования ипотеки в Сбербанке
22.07.2020, 16:07
Адвокат Юрия Дмитриева: "Приговор спасает ему жизнь"
23.07.2020, 15:06
Погиб врач Офтальмологического центра Карелии
23.07.2020, 11:56
Глава Карелии: "К сожалению, мы расслабились"
23.07.2020, 06:40
Глава Карелии вновь запретил массовые мероприятия из-за коронавируса
21.07.2020, 09:28
Федеральный канал показал, как мажор, совершивший смертельное ДТП, безнаказанно гоняет по Петрозаводску (ВИДЕО)

Чтиво

27.07.2020 11:50
Без политики
Каждый седьмой россиянин имеет иммунитет к COVID-19
По данным Роспотребнадзора, более 14% россиян уже имеют иммунитет к новой коронавирусной инфекции.
"Система школьного образования Карелии находится на пороге коллапса"
27.07.2020 11:20
Что посмотреть в кино "Мираж Синема"
24.07.2020 13:42
архив чтиво

Медиа

Реконструкция моста через Неглинку
15.06.2020 15:15
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»