Иностранцы опробовали туристическую карту Петрозаводска с разными скидками и бонусами

Первыми в программе лояльности поучаствовали туристы из Японии, Египта, Швеции и городов России, сообщили в мэрии Петрозаводска.

С 8 июля в городе запустили проект "Карта гостя Петрозаводска". Программа лояльности действует для туристов из России и стран зарубежья. Для получения карты необходимо заполнить анкету в одном из пунктов выдачи. После этого в течение пяти дней гости смогут бесплатно посещать популярные туристические городские объекты, а также пользоваться бонусами и скидками в случае приобретения товаров или получения услуг у партнеров проекта. Их список будет продолжать расширяться.

Сейчас в проекте уже поучаствовали жители Японии, Египта, Швеции, а также городов России: Москвы, Санкт-Петербурга, Омска и Магнитогорска.

Подробнее о туристической карте гостя, местах ее получения и условиях бонусной программы можно ознакомиться на сайте проекта.