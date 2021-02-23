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Инспектор Россельхознадзора в Карелии заставил жителя Ленобласти вернуть в Финляндию картофель

Новости. Общество
12:42, 24 Февраля 2021
фото: pixabay.com / Pexels
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Жителю Ленобласти пришлось вернуть в Финляндию два килограмма картофеля, который он планировал провезти через границу.

13 февраля года житель Ленобласти направлялся из Финляндии в Россию и пересекал границу в МАПП "Люття". В ходе досмотра государственным инспектором Россельхознадзора в ручной клади гражданина были обнаружены 2 килограмма картофеля. Фитосанитарного сертификата у владельца не было, передает Россельхознадзор.

В отношении гражданина был составлен протокол по ст. 10.2 КоАП РФ (Нарушение порядка ввоза и вывоза подкарантинной продукции).Картофель был возвращен в Финляндию.

Картофель является продукцией высокого фитосанитарного риска. Его ввоз без сопровождения фитосанитарным сертификатом, подтверждающим безопасность, запрещен.

Ранее сообщалось, что картофель "эконом-класса" может появиться в российских магазинах.

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